«Береговой десант» высадится в рязанской Солотче

Поучаствовать в уборке реки в курортном поселке смогут все желающие

20 июля с 10.00 до 13.00 группа волонтеров – студенты и преподаватели РязГМУ имени И.П. Павлова – проводят в рамках проекта «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» очередную акцию «Береговой Десант» на реке Солотча. В работах по очистке берега примут участие сотрудники администрации города, студенты и преподаватели РГУ им. С.А. Есенина, отдыхающие базы отдыха «Здоровье». Присоединиться к акции могут все желающие.

В ходе акции планируется очистить от мусора водоохранную зону реки Солотча в пределах Коровьего пляжа и пляжа базы отдыха «Здоровье». По словам организаторов, это позволит увеличить санитарно-гигиеническую безопасность водотока, сделать отдых на берегу более приятным. Кроме того, участники акции раздадут отдыхающим в Солотче эко-листовки с информацией о действующих запретах, распространяемых в пределах водоохранной и береговой зон водоема.

Река Солотча (Солодча, Большая Канава) – уникальный привлекательный водный объект города Рязани. Устье реки находится в 745 км по левому берегу реки Оки. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 546 кв. км. Она берет свое начало в лесных болотах на границе Московской и Рязанской областей, течет на юг по Мещерской низменности, впадает в Солотчинскую старицу реки Оки рядом с одноименным поселком.

Источник: сайт администрации Рязани