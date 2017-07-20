Автовладельцы еще 12 домов Рязани, расположенных в зонах платных парковок, могут парковаться бесплатно

Как «резиденты»

Утвержден дополнительный перечень жилых домов Рязани, расположенных в пределах платных парковочных зон, жители которых имеют право на безвозмездное размещение там своих транспортных средств на правах «резидентов». Обязательным условием для реализации этого права является оформление в установленном порядке парковочного свидетельства, информирует сайт администрации Рязани.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани «резидентами» для бесплатной парковки в зоне платных парковочных пространств стали автовладельцы, проживающие по следующим адресам:

- ул. Николодворянской, д. 20;

- ул. Свободы, д. 52/2;

- ул. Ленина, д. 16/65, д. 19а, д. 33;

- ул. Есенина, д. 42;

- ул. Соборная, д. 3;

- ул. Каширина, д. 8;

- Первомайский проспект, д. 13, д. 23/7, д. 21/24;

- ул. Маяковского, д. 103/42.

С заявлением на получение парковочного свидетельства следует обращаться в территориальный отдел Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Для его оформления необходимо предоставить оригинал и копию паспорта, документа, подтверждающего право гражданина на жилое помещение, свидетельство о регистрации транспортного средства и СНИЛС.