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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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«Генеральная уборка» в Рязанской области продолжается: за месяц ликвидировано 16 несанкционированных свалок

09:28 / Общество

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области проанализировали ход реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». За последний месяц общественникам удалось добиться ликвидации 16 несанкционированных свалок, сообщили в исполкоме регионального отделения ОНФ. Всего на интерактивной карте свалок в Рязанской области обозначено 230 проблемных мест, 39 свалок ликвидировано.

Одним из главных достижений стала ликвидация несанкционированной свалки в селе Плахино Захаровского района – родине композитора, автора мелодии Гимна России Александра Александрова. В Рязанском районе ликвидирована старая свалка бытового и строительного мусора. Она располагалась на повороте с трассы М-5 к селу Болошнево. Житель Рыбновского района Анатолий Редин не только обратился в Общероссийский народный фронт за помощью в ликвидации свалки бытового и строительного мусора около деревни Валищево, но и после ее устранения выразил благодарность и намерение участвовать в уборке остатков мусора.

«В течение лета мы намерены организовать ряд субботников на территории муниципалитетов Рязанской области и своими силами при поддержке местных жителей ликвидировать несколько проблемных точек. При этом рассчитываем на реакцию властей в части организации регулярного вывоза мусора из тех населенных пунктов, возле которых будет осуществлена уборка. Сейчас далеко не у всех сельских поселений подписаны договоры о вывозе мусора, эту работу необходимо настраивать», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Рязанской области, член регионального штаба Народного фронта Евгений Рыбаков.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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