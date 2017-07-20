ФК «Рязань» сегодня сыграет с «Металлургом»

Этим матчем наша команда открывает сезон.Начало матча «Металлург» - ФК «Рязань» в 18.00 на липецком стадионе «Сокол»

Как рассказал Михаил Солдатов, в сезоне-2016/2017 «Металлург» и ФК «Рязань» соседствовали в турнирной таблице. Липчане завершили турнирную дистанцию седьмыми, «горожане» на восьмом месте в табеле о рангах. Более того, команда набрали одинаковое количество очков – по 31! «Металлург» расположился выше за счет большего количества побед – 8 против 7. Зато у рязанцев лучше разница забитых и пропущенных мячей: 29-25 на 27-29.

Сохранят ли соперники паритет или кто-то со старта чемпионата попробует вырваться в лидеры, мы узнаем сегодня вечером.