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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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ХК «Рязань» проведет четыре матча с китайскими соперниками

10:04 / Спорт

На Чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017/18 рязанская команда приедет в Китай одной из первых, сообщило региональное министерство молодежной политики, физкультуры и спорта. Первая игра клуба, 9 сентября – против «Звезды» из Чехова, а с китайской командой «Ценг Тоу» из Цзинлина ХК «Рязань» встретится 14 сентября. Наши земляки встретятся с китайцами четыре раза: две игры пройдут в сентябре, еще две – в феврале 2018 года.

Всего в новом сезоне выступят 27 клубов. Отмечается, что хоккейные клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь) впервые станут участниками чемпионата.

Каждая команда проведет двухкруговой турнир по системе каждый с каждым «дома» и «в гостях». На первом этапе все представители проведут 52 матча. 16 лучших команд сойдутся в плей-офф, чтобы завоевать Кубок имени Владимира Петрова. Пары будут формироваться по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего.

Регулярный чемпионат ВХЛ будет продолжаться 165 календарных дней, новогодняя пауза составит 8 дней, при этом почти треть игр придется на выходные дни. В матче открытия 8 сентября на лед выйдет победитель регулярного чемпионата прошлого сезона - «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Спортсмены сыграют против «Зауралья» из Кургана, обладателя второго места всероссийского соревнования по хоккею прошлого сезона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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