В Рязанской облдуме создана рабочая группа по защите прав дольщиков

На заседании Совета Рязанской областной Думы председатель регионального парламента Аркадий Фомин инициировал создание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Аркадий Фомин отметил, что в Государственной Думе ведется работа по формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав участников долевого строительства, публично формируются поправки в законодательство.

– Наша область также столкнулась с этой проблемой, и нам нужно подключаться к ее решению. Глава региона Николай Викторович Любимов уделяет этой проблеме большое внимание. Нам как представительному органу необходимо использовать возможности парламентского контроля. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу по защите прав участников долевого строительства и выступить площадкой для системного открытого диалога всех заинтересованных сторон, постоянно следить за ситуацией на рынке жилищного строительства, – отметил Аркадий Фомин.

Возглавил рабочую группу первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев, также в ее состав вошли руководители всех фракций, председатель комитета по экономическим вопросам Татьяна Гусева, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.

Совет Думы решил провести до конца июля публичное обсуждение комплекса проблем, связанных с долевым строительством жилья. На встречу будут приглашены депутаты областной и Государственной Думы, представители правительства Рязанской области, инициативных групп жителей, компаний – застройщиков, правоохранительных органов, муниципалитетов.