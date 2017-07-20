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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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В Рязанской облдуме создана рабочая группа по защите прав дольщиков

10:07 / Актуально

На заседании Совета Рязанской областной Думы председатель регионального парламента Аркадий Фомин инициировал создание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Аркадий Фомин отметил, что в Государственной Думе ведется работа по формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав участников долевого строительства, публично формируются поправки в законодательство.

– Наша область также столкнулась с этой проблемой, и нам нужно подключаться к ее решению. Глава региона Николай Викторович Любимов уделяет этой проблеме большое внимание. Нам как представительному органу необходимо использовать возможности парламентского контроля. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу по защите прав участников долевого строительства и выступить площадкой для системного открытого диалога всех заинтересованных сторон, постоянно следить за ситуацией на рынке жилищного строительства, – отметил Аркадий Фомин.

Возглавил рабочую группу первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев, также в ее состав вошли руководители всех фракций, председатель комитета по экономическим вопросам Татьяна Гусева, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.

Совет Думы решил провести до конца июля публичное обсуждение комплекса проблем, связанных с долевым строительством жилья. На встречу будут приглашены депутаты областной и Государственной Думы, представители правительства Рязанской области, инициативных групп жителей, компаний – застройщиков, правоохранительных органов, муниципалитетов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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