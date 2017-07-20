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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Огонь уничтожил жилой барак в Старожиловском районе Рязанской области

10:12 / Происшествия

Информация о пожаре поступила вечером 18 июля. Загорелось здание в поселке Совхоз имени Ленина Старожиловского района. В итоге жилой деревянный барак с металлической кровлей был поврежден по всей площади. Никто не пострадал.

В тушении огня участвовали пятеро сотрудников Государственной противопожарной службы, а также 10 участников добровольной пожарной дружины. На данный момент выясняются причина пожара и возможный ущерб.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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