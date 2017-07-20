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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Рязанцы узнают фотоистории о работе воздухоплавателей

10:29 / Культура
Автор фото: Лада Петрова | Рязанцы узнают фотоистории о работе воздухоплавателей
Фото: Лада Петрова.

Выставка «Лев Маврин – фестиваль воздухоплавания» откроется в областном художественном музее. Головокружительные архивные кадры знаменитого фестиваля «Небо России» и другие снимки расскажут зрителям о буднях и открытиях «водителей воздушных шаров».

Льва Борисовича знают далеко за пределами Рязанской области. Он не только президент региональной Федерации воздухоплавания, но и родоначальник династии любителей подобных полетов. В соревнованиях с Львом Мавриным ежегодно участвуют его сын Александр и зять Андрей Ермаков. Культурно-спортивный фестиваль «Небо России» проводится в Рязанской области ежегодно с 1990 года по инициативе Льва Маврина и путешественника, Героя России Михаила Малахова. Событие занесено в книгу рекордов «Диво» и собирает тысячи зрителей.

Торжественное открытие выставки состоится 20 июля в 16.00. Вход свободный.

Источник: портал «ВездеКультура»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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