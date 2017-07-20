Белорусский кукольный театр покажет в Рязани трактовки Чехова и Лермонтова

Заслуженный коллектив Республики Беларусь, Гродненский областной театр кукол приедет в город в рамках турне по России. Помимо Рязани, артисты дадут представления на сценах Мытищ и Омска, а также на Сахалине. Труппа представит зрителям спектакли «Чайка» и «Демон», сообщил сайт «Вечерний Гродно».

Гродненский театр открылся в 1940 году, а затем начинал работу на новых местах в 1946 и 1980 годах. На сцене театра проходят детские и подростковые спектакли, а также первая белорусская кукольная опера для детей «Кузуркіяна» («Опера козявок»). Режиссер театра Олег Жюгжда ставит и пьесы для взрослых по мотивам мировой классики. Олег Олегович давно сотрудничает с Рязанским театром кукол: в частности, в начале 2017 года рязанские артисты впервые сыграли его мистическую постановку «Лафертовская маковница» по повести А. Погорельского. На родной сцене гродненский театр продолжает выпускать премьеры и развивать работу с детьми разного возраста.

Фото с сайта Гродненского областного театра кукол