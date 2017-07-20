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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Девять рязанцев отправились на смену молодых писателей и библиотекарей форума «Таврида»

11:28 / Культура
Девять рязанцев отправились на смену молодых писателей и библиотекарей форума «Таврида»

Делегация выехала для участия в крымском форуме 18 июля. Группу из девяти человек из разных районов области возглавила Дарья Фролова, председатель Совета молодых библиотекарей. Третья тематическая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» стартует сегодня и завершится 25 июля. В эти семь дней смогут обменяться опытом и начать сотрудничать молодые писатели, поэты, критики и библиотекари из разных регионов России.

Участники смены представят свои замыслы на конвейере проектов, и лучшие идеи получат воплощение на средства государственных грантов. Кроме того, молодых людей ждут встречи с известными писателями, поэтами и журналистами, лекции и внеучебная программа на побережье Черного моря.

Фото с сайта областной библиотеки имени Горького

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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