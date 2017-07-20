В Рязани выберут самые благоустроенные дома и дворы

Комитеты территориального общественного самоуправления (ТОС) смогут принять участие в ежегодном смотре-конкурсе. Подать заявки могут комитеты ТОС поселков, кварталов, микрорайонов, а также советы многоквартирных домов и активисты общественного самоуправления города.

Работу ТОСов будут оценивать в трех номинациях: «Лучший общественный проект по месту жительства», «Лучший двор», «Лучший подъезд». Победители получат призы. Кроме того, организаторы конкурса планируют поощрить рязанцев, которые внесли большой вклад в развитие общественного самоуправления в городе.

Подать заявку на участие можно по электронной почте otdeltos@mail.ru. Также заявления принимаются лично в отделе по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 107. Узнать дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе можно по телефонам: 95-69-16, 25-30-85. Прием заявок продлится до 5 августа.

Источник: сайт администрации Рязани