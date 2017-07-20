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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Гости музея в Рязанской области пропололи поле и поиграли в крестьянские игры

11:52 / Культура
Гости музея в Рязанской области пропололи поле и поиграли в крестьянские игры

Интерактивная программа «А мы просо сеяли…» - часть ежегодного цикла праздников, которые проводит Музей обороны тыла в деревне Баграмово Рыбновского района. На «Поле трудовой славы» детям и взрослым показывают особенности сельского труда и выращивания урожая на Руси.

Праздник состоялся 18 июля. Гости попробовали прополоть поле, которое было засеяно просом на весеннем «Празднике первой борозды». После трудовой части экскурсанты послушали рассказы о традициях ухода за крупяными культурами в Рязанской губернии XIX - начала XX веков. Программу завершили крестьянские игры.

Баграмовский музей – уникальное хранилище документов и вещей, связанных с Дарьей Гармаш, легендарной трактористкой, Героем Социалистического труда и победительница Всесоюзного социалистического соревнования 1942 года. В память о подвиге женской тракторной бригады Гармаш и для сохранения традиций земледелия сотрудники музея ежегодно проводят сельскохозяйственные игровые программы. Главная задача – привить новым поколениям любовь к родной земле и научить работать на ней.

Источник: портал «Музеи Рязанской области»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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