В Рязани подвели итоги конкурса «Самый чистый двор»

Конкурс на самую благоустроенную территорию Советского района Рязани стал первым этапом реализации проекта «Мой адрес - не дом, и не улица, мой адрес – Советский район». Автором проекта стали активисты территории общественного самоуправления «Речник».

По словам председателя ТОС «Речник» Нины Прохоровой, задача проекта – создать доверительный и комфортный климат как в отдельных дворах, так и в районе в целом, привлечь как можно больше рязанцев к благоустройству территорий общего пользования, организовать совместный досуг соседей.

– Глава региона Николай Любимов неоднократно подчеркивал важность развития территориальных общественных самоуправлений, призывал рязанцев предлагать свои варианты развития городских территорий. Мы подумали, что проект, который объединит жителей хотя бы одного микрорайона, будет отвечать тем целям, которые ставит перед обществом руководитель области, – рассказала Нина Прохорова.

Конкурс «Самый чистый двор» длился с мая по июль этого года. По его результатам были определены 8 самых благоустроенных территорий, победителем стал двор дома 19 корпус 1 на улице Быстрецкой. В этом дворе участники конкурса отпраздновали его завершение: префектура района организовала выступление самодеятельных артистов, состоялась выставка-дегустация кулинарного мастерства конкурсантов, прошли мастер-классы по бисероплетению, вышивке и росписи тарелок.

Впереди в рамках проекта рязанцев ждут «Посиделки» - праздничные программы во дворах префектуры, акция «В гости к вам со своими пирогами», фестиваль «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский район».

Организаторы планируют сделать проект ежегодным и интересным не только жителям Советского района, но и всем рязанцам.