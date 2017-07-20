01:56 МСК
Четверг
20 / 07 / 2017
Выпуск № 131 (5418)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
139

Сибирский уличный художник нарисовал портрет 90-летнего хирурга из Рязани

13:43 / Культура
Работа мастера Евгения Красноярова и его команды появилась на здании красноярского теплопункта – это дом №18 по ул. Менжинского. 15 человек создали портрет 90-летней Аллы Левушкиной высотой в три метра
Сибирский уличный художник нарисовал портрет 90-летнего хирурга из Рязани

Алла Ильинична Левушкина – старейший практикующий врач в России с 65-летним стажем работы. Евгений Краснояров вдохновился историей о женщине-хирурге, которая проводит операции, несмотря на преклонный возраст. Художники изобразили Аллу Левушкину активной пожилой дамой в модном наряде, полосатом берете и очках.

По словам Красноярова, на картину ушло около 100 баллонов краски. С воплощением проекта помогал инвестор. Портрет Аллы Левушкиной не завершен, и команде художников предстоит окончить работу до конца лета.

Источник: sibnovosti.ru

Фото: Instagram/ lery17

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Гости музея в Рязанской области пропололи поле и поиграли в крестьянские игры

Девять рязанцев отправились на смену молодых писателей и библиотекарей форума «Таврида»

Белорусский кукольный театр покажет в Рязани трактовки Чехова и Лермонтова

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:34
Депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Макаров отмечен высокими правительственными наградами
16:59
В Рязанской области введены новые налоговые льготы для инвесторов
16:45
Рязанцам расскажут, как получить электронную подпись
16:40
Из бюджета Рязанской области направлены дополнительные средства на поддержку аграриев
16:36
На рязанских клумбах высажено три с половиной тысячи цветов
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы