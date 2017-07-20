Сибирский уличный художник нарисовал портрет 90-летнего хирурга из Рязани

Работа мастера Евгения Красноярова и его команды появилась на здании красноярского теплопункта – это дом №18 по ул. Менжинского. 15 человек создали портрет 90-летней Аллы Левушкиной высотой в три метра

Алла Ильинична Левушкина – старейший практикующий врач в России с 65-летним стажем работы. Евгений Краснояров вдохновился историей о женщине-хирурге, которая проводит операции, несмотря на преклонный возраст. Художники изобразили Аллу Левушкину активной пожилой дамой в модном наряде, полосатом берете и очках.

По словам Красноярова, на картину ушло около 100 баллонов краски. С воплощением проекта помогал инвестор. Портрет Аллы Левушкиной не завершен, и команде художников предстоит окончить работу до конца лета.

Источник: sibnovosti.ru

Фото: Instagram/ lery17