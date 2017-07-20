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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Возможности расширения перечня почтовых услуг для рязанцев обсудили во время встречи глава региона Николай Любимов и руководители «Почты России»

13:52 / Актуально
Сегодня состоялась рабочая встреча главы региона Николая Любимова с директором макрорегиона Центра УФПС Тверской области – филиала ФГУП «Почта России» Николаем Гусаром

В ходе встречи директор макрорегиона Центр УФПС Тверской области – филиала ФГУП «Почта России» Николай Гусар представил главе региона Николаю Любимову нового директора УФПС Рязанской области – филиала ФГУП «Почта России» Петра Качана.

Глава региона Николай Любимов отметил большое значение почтовой службы для жителей области, особенно сельских населенных пунктов. Работа отделений филиала обеспечивает людей почтовыми и банковскими услугами, позволяет получать пенсии, производить коммунальные платежи. «Почта – это важная структура для жителей региона. Мы будем оказывать ее деятельности необходимую помощь и поддержку, и рассчитываем на то, что почта продолжит расширять перечень услуг для населения», – сказал Николай Любимов.

Представляя нового руководителя УФПС Рязанской области Петра Качана, директор макрорегиона Центр ФГУП «Почта России» Николай Гусар сказал: «Надеюсь на активное взаимодействие с региональной властью, муниципалитетами, что будет способствовать эффективному решению существующих в отрасли проблем, с тем, чтобы Рязанский филиал Почты России был в числе передовых».

В свою очередь директор Рязанского филиала ФГУП «Почта России» Петр Качан отметил: «Задачи большие и буду стараться всеми силами и средствами их выполнять. Есть определенный ряд насущных проблем, которые необходимо решать. Пути их решения выработаны».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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