На проект по привлечению молодежи в сельское хозяйство рязанка получила 300 тысяч рублей

Анна Малашина победила в конкурсе проектов и выиграла грант на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»

В третьей тематической смене, где участвовала Анна, работали около тысячи молодых специалистов в сфере экономики и бизнеса со всей России. 300 000 рублей Анна потратит на реализацию собственного проекта «Сей Дома».

Анна – студентка Рязанского государственного агротехнологического университета и Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. По замыслу девушки, ее проект поможет молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли найти интересную работу с нормальной зарплатой. Также в аграрный мир будут вовлекаться школьники: подростки побывают на практических и интерактивных занятиях земледелием.

Всего за время третьей смены «Территории смыслов» 20 молодых предпринимателей получили сертификаты с рекомендациями на вручение грантов. Помимо Анны Малашиной, двое призеров получат по 100 и 200 тысяч рублей. А всего участники третьей смены подали для рассмотрения жюри 203 проекта.

На третьей смене форума побывали 32 представителя Рязанской области. Молодые люди наряду с другими участниками встретились с председателем Совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте России Борисом Титовым и другими представителями бизнеса, власти и банковского сектора.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области