В Рязанской области сотрудники спецподразделений Росгвардии приняли участие в масштабных тактических учениях

В Чучковском районе Рязанской области завершились масштабные тактико-специальные учения спецподразделений правоохранительных органов и специальных служб, организованные при участии оперативного штаба в Рязанской области.

По замыслу учений, на охраняемый объект проникают преступники с намерением совершить террористический акт. При попытке захвата террористы берут в заложники работников объекта, а часть нападавших скрывается в лесном массиве.

Сотрудники Росгвардии и спецподразделений Рязанской области проводят специальную операцию по обезвреживанию преступников и освобождению заложников. Бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Выстрел» под управлением бойцов ОМОНа и СОБРа Росгвардии и спецназа УФСИН «Росич» участвуют в последней, самой зрелищной фазе – спецоперации по преследованию и задержанию преступников. Помимо наземной техники, в учениях принимают участие многоцелевые вертолеты Ми-8 и личный состав отряда мобильного особого назначения войск национальной гвардии РФ, который демонстрирует действия воздушной поисково-штурмовой группы. Экипажем одного из вертолетов ведется ответный огонь по противнику, второй осуществляет высадку десанта. Вертолет Ми-8 производит высадку воздушной поисково-штурмовой группы на площадку десантирования штурмовым способом в режиме зависания. Высадка десанта производится на предельно малых высотах, что требует высокого мастерства пилотирования.

После работы вертолетно-поисковой штурмовой группы к действиям приступает группа захвата и группа огневого поражения спецподразделений. В ходе штурма здания преступники обезврежены, а затем выстрелом из РПГ-6 обезврежены и оставленные ими взрывные устройства.

Главная цель учений – отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции на охраняемом объекте.

Как отметил заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-майор Игорь Гетманов, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии при проведении активной фазы учений сработали слаженно и показали высокий профессионализм.

Региональный оперативный штаб сообщил, что учения продемонстрировали готовность привлекаемых сил и средств к пресечению актов терроризма на охраняемых объектах.