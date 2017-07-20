Николай Любимов официально зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Рязанской области

Сегодня, 19 июля, состоялось заседание избирательной комиссии Рязанской области. В ее рамках зарегистрирован кандидат на должность губернатора Рязанской области временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов. Ему официально было вручено соответствующее удостоверение.

Напомним, что 16 июля Николай Любимов подал в комиссию комплект документов. Их проверка показала, что из 228 необходимых подписей все без исключения действительны, нарушений не выявлено.

Николай Любимов поблагодарил членов комиссии за работу, заверил, что предвыборная борьба с его стороны будет честной и открытой.

Избирательная кампания должна быть честной, поэтому не надо врать и выливать друг на друга грязь. Со своей стороны хотел бы заверить, что у нас такой грязи и негатива в отношении других кандидатов не будет, – отметил Николай Любимов.

Они подчеркнул: хотелось бы, чтобы каждый из кандидатов не только предлагал, но и воплощал в жизнь конкретные полезные для региона дела.