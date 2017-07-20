07:48 МСК
Четверг
20 / 07 / 2017
Выпуск № 131 (5418)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
141

Николай Любимов официально зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Рязанской области

14:38 / Выборы

Сегодня, 19 июля, состоялось заседание избирательной комиссии Рязанской области. В ее рамках зарегистрирован кандидат на должность губернатора Рязанской области временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов. Ему официально было вручено соответствующее удостоверение.

Напомним, что 16 июля Николай Любимов подал в комиссию комплект документов. Их проверка показала, что из 228 необходимых подписей все без исключения действительны, нарушений не выявлено.

Николай Любимов поблагодарил членов комиссии за работу, заверил, что предвыборная борьба с его стороны будет честной и открытой.

Избирательная кампания должна быть честной, поэтому не надо врать и выливать друг на друга грязь. Со своей стороны хотел бы заверить, что у нас такой грязи и негатива в отношении других кандидатов не будет, – отметил Николай Любимов.

Они подчеркнул: хотелось бы, чтобы каждый из кандидатов не только предлагал, но и воплощал в жизнь конкретные полезные для региона дела.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:34
Депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Макаров отмечен высокими правительственными наградами
16:59
В Рязанской области введены новые налоговые льготы для инвесторов
16:45
Рязанцам расскажут, как получить электронную подпись
16:40
Из бюджета Рязанской области направлены дополнительные средства на поддержку аграриев
16:36
На рязанских клумбах высажено три с половиной тысячи цветов
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы