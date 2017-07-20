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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Судимый рязанец украл велосипед, чтобы порадовать племянника

14:45 / Общество

24-летний горожанин, который уже привлекался к ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков, снова попал в поле зрения стражей порядка. Злоумышленник украл велосипед у магазина, сообщается на сайте УМВД России по области.

По данным полиции, о пропаже заявила 26-летняя рязанка. Она приехала на велосипеде к магазину на улице Сельских Строителей и оставила его у входа. Когда девушка вышла из торговой точки, велосипеда не было. Сотрудники УМВД опросили жителей ближайших домов, а также отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на здании магазина. На видеозаписи удалось разглядеть лицо преступника и узнать в нем рецидивиста.

Злоумышленник жил на той же улице, где произошло преступление. Его быстро задержали, а велосипед изъяли. Рязанец был пьян, он рассказал, что украл велосипед в подарок племяннику, но не успел вручить его ребенку. «Щедрому дарителю» может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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