Волонтеры помогли Рязанскому дому ребенка привести в порядок прогулочные коляски

Добровольцы из отряда Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова провели в этом учреждении акцию «Не ради славы». Молодые люди помогли сотрудникам дома ребенка привести в порядок коляски, в которых детей вывозят на прогулку. «Экипажи» вымыть вымыли снаружи и внутри, им накачали колеса и починили мелкие неполадки. «Мы в полной боевой готовности все лето, ведь у добровольцев нет каникул!» – отметила руководитель волонтерского отряда РязГМУ Анастасия Безбородова.

Напомним, добровольцы университета продолжают участвовать в общегородском мониторинге аптечных цен на жизненно важные лекарства. За прошедшую неделю проверено более 60 аптек Рязани, и работа продолжается.

Источник: сайт Рязанского государственного медицинского университета имени И.П.Павлова