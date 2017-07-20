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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня отмечают свой праздник юристы МВД

15:03 / Общество
Рязанцам напоминают: сегодня отмечают свой праздник юристы МВД

Дата стала праздничной в 2003 году в соответствии с приказом, подписанным Борисом Грызловым, тогда работавшим на должности министра внутренних дел.

19 июля 1946 года в составе Центрального аппарата МВД СССР начала работу юридическая часть, которая давала заключения по всем документам, а также консультировала сотрудников ведомства по правовым вопросам.

На данный момент правовые подразделения МВД РФ совершенствуют нормы и законы сферы внутренних дел, обучают личный состав органов внутренних дел и внутренних войск, а также защищают интересы системы министерства в судах. В день праздника лучшие сотрудники юридической службы получают награды.

Источник: calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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