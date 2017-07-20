Жителей Рязанской области коснутся курортные сборы в поездках на юг России

Закон о введении курортного сбора приняла в третьем чтении Государственная Дума РФ

Не ранее мая 2018 года эксперимент по сбору средств на развитие туристической инфраструктуры начнется в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщило РИА «Новости».

В этих регионах должны принять законы о взимании курортных сборов не позднее 1 декабря 2017 года, а непосредственно сбор средств с отдыхающих должен начаться не ранее мая 2018 года. По замыслу законотворцев, деньги будут поступать в специально созданные фонды и пойдут только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортных объектов. Эксперимент в выбранных регионах продлится до конца 2022 года и может быть прекращен по заявкам самих муниципальных образований.

Сборы не должны будут превышать 50 рублей в сутки. При этом его размер может меняться в зависимости от сезонности, курорта и времени пребывания клиента: точные ставки должны будут предложить сами регионы. Оплачивать сборы будут туристы старше 18 лет, которые проживают на курорте больше 24 часов. При этом день заезда не будет учитываться при оплате, а сумма сбора не включается в стоимость проживания. Нельзя будет взимать деньги и после выезда туристов из объектов размещения.

По оценке правительства, за пять лет эксперимента курортные сборы принесут в бюджет Ставропольского края более 2 миллиардов рублей. В Краснодарском крае «прибавка» составит 8,3 миллиарда рублей, в Республике Крым - 16,4 миллиарда рублей.