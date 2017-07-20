В подмосковном лагере завершилась смена с участием вожатых из Рязанского госуниверситета

Участники педагогического отряда РГУ имени С. А. Есенина «Синяя птица» три недели работали в летнем лагере Neo Camp. На данный момент для всего педотряда продолжается третий трудовой семестр. В подмосковном лагере рязанские вожатые проводили с детьми игры, квесты и викторины, а также работали в кружках по интересам. К концу смены и дети, и сами вожатые остались довольны совместной работой и общением.

В течение лета студенты РГУ имени С.А. Есенина трудятся в детских оздоровительных лагерях Рязанской области, Подмосковья, Краснодарского края, республики Крым, а также на о. Мальта и о. Кипр. Всего на этот период планируется трудоустроить 170 человек из педотряда.

Источник: сайт РГУ имени С. А. Есенина