Гости есенинских мест увидят абстрактные гобелены рязанской художницы

Лена Гонтаренко представила свои работы в выставочном зале Государственного музея-заповедника С. А. Есенина

Для нее это пятая персональная выставка, сообщило региональное министерство культуры и туризма. В экспозицию «Воплощение энергии» вошло 18 работ. По словам искусствоведа Ирины Протопоповой, Гонтаренко перешла от сюжетных работ к абстрактным, сосредоточившись на выразительных возможностях материалов. Художница использует при создании гобеленов плетёные шнуры, косички, ворс, рельефные включения, кисти.

Лена Гонтаренко – член Союза художников России. Художница родилась в г. Каменске-Шахтинском Ростовской области, окончила Московский полиграфический институт. Участница региональных и всероссийских выставок. Рязанцы знакомились с работами Гонтаренко в Рязанском художественном музее и его отделах, а также в Михайловском историческом музее.

Фото Государственного музея-заповедника С. А. Есенина