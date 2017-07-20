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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Гости есенинских мест увидят абстрактные гобелены рязанской художницы

15:42 / Культура
Лена Гонтаренко представила свои работы в выставочном зале Государственного музея-заповедника С. А. Есенина
Гости есенинских мест увидят абстрактные гобелены рязанской художницы

Для нее это пятая персональная выставка, сообщило региональное министерство культуры и туризма. В экспозицию «Воплощение энергии» вошло 18 работ. По словам искусствоведа Ирины Протопоповой, Гонтаренко перешла от сюжетных работ к абстрактным, сосредоточившись на выразительных возможностях материалов. Художница использует при создании гобеленов плетёные шнуры, косички, ворс, рельефные включения, кисти.

Лена Гонтаренко – член Союза художников России. Художница родилась в г. Каменске-Шахтинском Ростовской области, окончила Московский полиграфический институт. Участница региональных и всероссийских выставок. Рязанцы знакомились с работами Гонтаренко в Рязанском художественном музее и его отделах, а также в Михайловском историческом музее.

Фото Государственного музея-заповедника С. А. Есенина

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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