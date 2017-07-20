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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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На карнавальном шествии на Почтовой рязанцы смогут получить приз за лучший костюм

15:45 / Конкурс
Один из организаторов цикла фестивалей «Встречи на Почтовой», event-агентство «Арт-А», объявило конкурс для гостей предстоящего пятничного торжества

На фестивале сладостей «Свежее настроение» всем желающим предлагается поучаствовать в карнавальном шествии. Участникам необходимо будет подготовить наряды (это могут быть яркие праздничные или тематические костюмы) и ждать начала с 18.00 у главной сцены. По прогнозам, шествие начнется в 18.20 – 18.30. Рязанцы, представшие в самых необычных образах, получат призы.

На фестивале сладостей рязанцев ждут игры, выступления артистов, ярмарка изделий ручной работы и, конечно, дегустация сладостей. Самые маленькие гости улицы Почтовой пообщаются с Золушкой, Рапунцель, героями мультфильма «Красавица и Чудовище» и другими волшебными персонажами.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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