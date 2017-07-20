Рязанская облдума завершила весеннюю сессию

Заседанием в среду, 19 июля, Рязанская областная Дума завершила весеннюю сессию. Краткие законодательные итоги полугодия подвел председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

Он отметил, что за полгода Думой принято 63 законопроекта. Особое внимание депутаты уделяли вопросам бюджетной политики, в частности вносили поправки в бюджет, чтобы своевременно обеспечить финансирование поступающих в регион федеральных средств.

– Это конкретные объекты, которые ждут люди. Дополнительные средства были направлены на программу развития образования, создание технопарка в Рязани, на развитие муниципальных домов культуры, обустройство парков, дворов, поддержку муниципальных театров. Мы получили софинансирование на поддержку агропромышленного комплекса, развитие дорожной отрасли, строительство детского сада. Увеличено финансирование на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Спас-Клепиках и Старожилове, а также четырех сельских домов культуры, – перечислил Аркадий Фомин.

Также законодатели продолжали работу по созданию привлекательных условий для инвесторов, укрупнению муниципальных образований региона. Были приняты изменения в закон о статусе депутата, направленные на систематизацию работы народных избранников в избирательных округах.

В рамках парламентского контроля депутаты рассмотрели исполнение бюджета за 2016 год, обсудили отчет о деятельности контрольно-счетной палаты региона, регионального управления МВД, уполномоченного по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей в регионе. О результатах деятельности областного правительства за 2016 год и планах по развитию доложил глава региона Николай Любимов.

С целью больше открытости деятельности парламента был создан общественный совет при облдуме. Его члены участвуют в обсуждении социально значимых законов, плановых закупок заксобрания.

Изменен формат проведения «правительственного часа»: теперь он проводится в рамках основной повестки дня заседания, рекомендации по итогам оформляются в виде постановления Думы.

– В плане работы областной Думы на осеннюю сессию более 30 законопроектов. Конечно, основное место займет обсуждение и принятие закона об областном бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годы, – рассказал о планах Аркадий Фомин.