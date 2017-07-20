Все лучшее в агротуризме Рязанской области будет представлено на фестивале «Рановское лето»

Об этом сообщил министр культуры и туризма области Виталий Попов на пресс-конференции, посвященной проведению «фестиваля друзей» на берегу реки Рановы. Гостей праздника ждут 22 июля с 11 часов в поселке Добрая Воля Ряжского района. Они смогут прогуляться по сельским подворьям, узнать о традициях населенных пунктов рязанской земли и отведать блюда по их рецептам. С кулинарными изысками сельских домашних хозяйств туристов познакомят на ярмарке «Ряжские вкусы» и в ходе кулинарных мастерских.

Посостязаться в метании топора, стрельбе из лука и арбалета можно будет на площадке «Охотничьи забавы», а продемонстрировать силу духа – на полосе препятствий. Заправлять всем действом будут домовитые и голосистые ряжские бабы, они же проведут народное голосование по выбору лучшего подворья, блюда, концертного номера. А «хоровод традиций земли рязанской» в финале выстроится в цифру 80 – в честь юбилея Рязанской области. Ожидается, что «Рановское лето» соберет в два раза больше гостей, чем в прошлом году. Программу площадок фестиваля анонсировали начальник отдела культуры и туризма администрации Ряжского района Марина Елисеева и заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Симаков.

С Ряжского автовокзала к месту проведения праздника будут ходить бесплатные автобусы в 11; 11.30 и 12 часов. Обратные рейсы в 16; 16.30 и 17 часов. Предусмотрены места для парковки личного автотранспорта.