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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Село Исады Рязанской области отметит 800-летие

16:06 / Культура
В честь юбилея в старинном селе Спасского района 22 июля состоится праздник «Исадские зори: от древности до современности»

Именно в этом селе в XVII веке находилась родовая усадьба рязанского воеводы Прокопия Петровича Ляпунова, предводителя первого народного ополчения, выступившего против польско-литовских интервентов. В Смутное время рязанский воевода сумел сплотить народ и дать отпор царю-самозванцу, коррумпированному боярству и врагам православной веры. Отряды первого ополчения 19 марта 1611 года достигли стен Москвы и остановили интервентов. Сын и внук Прокопия Петровича построили в Исадах изумительную белокаменную церковь Воскресения Христова в память об отце и его подвиге.

В 13 часов гостей ждет большая детская программа с показом спектакля на стадионе Исадской средней школы. В 15 часов – торжественное открытие праздника. А вечер субботнего дня можно будет провести на Красной горке, полюбоваться с высокого яра видом на Оку, прочувствовать старину этих мест, где когда-то возвышался белый дом Ляпуновых и красный дом Ржевских. Жители села, подготовившие экскурсионные программы, расскажут о князе Григории Ржевском, создавшем в конце XVIII века балетный театр из крепостных актрис, выступавших на сценах Большого театра и Мариинки. Состоится торжественная закладка камня на месте будущего памятника Прокопию Ляпунову, проект мемориала обсуждается с общественностью. «Юбилей села послужит хорошим поводом продолжить здесь исторические, археологические изыскания, чтобы больше узнать о представителях славных фамилий рязанской земли и увековечить память о них», – сообщил на пресс-конференции министр культуры и туризма области Виталий Попов. О подготовке праздничных торжеств рассказал заместитель главы администрации Спасского района Виктор Епишкин. Он обратил внимание на то, что дорога от райцентра до Исад отремонтирована, и теперь добраться до села можно всего за пятнадцать минут.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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