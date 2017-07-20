Две молодые рязанские семьи получили выплаты на улучшение жилищных условий

О выполнении плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе на 2016-2020 годы говорили на заседании комитета по вопросам социальной сферы Рязанской городской Думы. В частности, обсуждались меры, принятые в первом полугодии текущего года.

По состоянию на 1 июля две молодые семьи, проживающие в Рязани, уже получили выплаты на приобретение жилья или строительства собственного дома. Всего в 2017 году на получение подобной социальной выплаты утвердили 15 молодых семей.

Источник: пресс-служба Рязанской городской Думы