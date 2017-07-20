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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Улица и мост в Рязани могут быть названы в честь Героя Советского Союза и города-побратима

16:16 / Общество

Улицу в районе Московского шоссе планируется назвать в честь Александра Семёновича Полина, Героя Советского Союза, командира орудия 130-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии сержанта. Комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Рязанской городской Думы обсудил этот вопрос на прошедшем заседании. Речь идет об участке рядом с Мервинской улицей, включая русла рек Плетенка и Трубеж. Окончательное решение депутаты примут на следующей встрече.

На заседании комитета был рассмотрен вариант наименования «Брессюирская улица» для дорожной магистрали в поселке Карцево Октябрьского района. Депутаты отклонили это предложение, но обратились к администрации Рязани с предложением назвать в честь французского города-побратима мост на улице Горького.

Источник: пресс-служба Рязанской городской Думы

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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