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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Коллектив завода электромонтажных изделий России получил награду рязанской гордумы

16:28 / Общество

Сотрудники ООО «Рязанский завод кабельных конструкций» и директор компании Олег Ромахин отмечены за большой вклад в социально-экономическое развитие города. Почетную грамоту Рязанской городской Думы руководителю предприятия вручил председатель гордумы Владислав Фролов.

В июле этого года завод отметил свое десятилетие. К этому моменту предприятие вошло в число лидеров на рынке производителей электромонтажных изделий в России. Владислав Фролов пожелал коллективу завода успехов в работе и реализации самых амбициозных проектов, а компании – процветания и дальнейшего развития.

Источник: пресс-служба Рязанской городской Думы

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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