Коллектив завода электромонтажных изделий России получил награду рязанской гордумы

Сотрудники ООО «Рязанский завод кабельных конструкций» и директор компании Олег Ромахин отмечены за большой вклад в социально-экономическое развитие города. Почетную грамоту Рязанской городской Думы руководителю предприятия вручил председатель гордумы Владислав Фролов.

В июле этого года завод отметил свое десятилетие. К этому моменту предприятие вошло в число лидеров на рынке производителей электромонтажных изделий в России. Владислав Фролов пожелал коллективу завода успехов в работе и реализации самых амбициозных проектов, а компании – процветания и дальнейшего развития.

Источник: пресс-служба Рязанской городской Думы