Из бюджета Рязанской области направлены дополнительные средства на поддержку аграриев

Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесла на заседании в среду, 19 июля, Рязанская областная Дума

Основные корректировки касаются перераспределения средств по отдельным статьям. В частности, на 45 млн. рублей увеличены расходы на госпрограмму по развитию АПК. Из них 40 млн. рублей пойдет на субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ. Еще 5 млн. рублей предназначено для поддержки в части закупки кормов тех хозяйств, которые занимаются племенными лошадьми.

Кроме того, 3 млн. рублей дополнительно направлено на проведение военно-исторического фестиваля «Битва на Воже». На 11,3 млн. рублей увеличены расходы на лекарственное обеспечение граждан.

Требуемые средства изысканы за счет сокращения расходов на обслуживание госдолга в связи с привлечением бюджетных кредитов, а также экономии по программе развития здравоохранения, в том числе по результатам проведения закупок.