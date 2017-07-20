Рязанцам расскажут, как получить электронную подпись

На вопросы жителей ответят специалисты филиала Федеральной Кадастровой палаты по Рязанской области. Учреждение проведет «горячую линию», где объяснят все тонкости получения и использования электронной подписи.

На «горячую линию» можно будет позвонить с вопросами о стоимости и сроке изготовления электронной подписи, о том, как оформить заявку на ее получение и где применять квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи. Звонки будут приниматься 21 июля с 10.00 до 12.00 по номеру 34-18-98.

Источник: сайт администрации Рязани