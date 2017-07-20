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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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В Рязанской области введены новые налоговые льготы для инвесторов

16:59 / Власть
На заседании в среду, 19 июля, Рязанская областная Дума приняла поправки в областной закон «О налоговых льготах»

Дополнительные налоговые преференции решено предоставить для организаций – резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также для организаций-инвесторов, являющихся участниками специальных инвестконтрактов.

Для первых ставка по налогу на прибыль в части зачисления в областной бюджет будет понижена до 3% на первые пять налоговых периодов и до 13,5% на пять последующих налоговых периодов. Также данную категорию освободят от уплаты транспортного налога на десять последовательных налоговых периодов. По налогу на имущество организаций ставку опустят до 0% на первые пять налоговых периодов и снизят ставку на 1,7 пункта на последующие пять. Норма касается имущества, принятого на учет в качестве основных средств после 1 января 2017 года.

Что касается инвесторов – участников специальных инвестконтрактов, им не придется платить налог на прибыль и на имущество на срок действия контракта, но не позднее 2025 года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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