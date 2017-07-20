07:47 МСК
Четверг
20 / 07 / 2017
Выпуск № 131 (5418)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
121

Депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Макаров отмечен высокими правительственными наградами

17:34 / Общество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил медалью Петра Столыпина II степени председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

В тексте документа говорится, что А.М. Макаров награжден «За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны».

Это уже вторая оценка труда А.М. Макарова высшим руководством страны. Всего два дня назад, 17 июля, Президент России Владимир Путин объявил ему благодарность «За заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства и добросовестную работу».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Коллектив завода электромонтажных изделий России получил награду рязанской гордумы

Улица и мост в Рязани могут быть названы в честь Героя Советского Союза и города-побратима

Две молодые рязанские семьи получили выплаты на улучшение жилищных условий

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:59
В Рязанской области введены новые налоговые льготы для инвесторов
16:45
Рязанцам расскажут, как получить электронную подпись
16:40
Из бюджета Рязанской области направлены дополнительные средства на поддержку аграриев
16:36
На рязанских клумбах высажено три с половиной тысячи цветов
16:28
Коллектив завода электромонтажных изделий России получил награду рязанской гордумы
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы