Депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Макаров отмечен высокими правительственными наградами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил медалью Петра Столыпина II степени председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

В тексте документа говорится, что А.М. Макаров награжден «За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны».

Это уже вторая оценка труда А.М. Макарова высшим руководством страны. Всего два дня назад, 17 июля, Президент России Владимир Путин объявил ему благодарность «За заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства и добросовестную работу».