В Рязанской области поддержат инвесторов, берущихся за сохранение объектов культурного наследия

Поправки в Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области» приняла на заседании в среду, 19 июля, областная Дума

В частности, перечень приоритетных направлений инвестиционного развития дополнен сохранением объектов культурного наследия.

Кроме того, теперь в законе прописан порядок возобновления господдержки инвесторов. Такое решение должно принимать правительство области, если устранены причины, по которым господдержка была приостановлена (до сих пор имел место единственный такой случай).