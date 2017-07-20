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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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В Рязанской области поддержат инвесторов, берущихся за сохранение объектов культурного наследия

17:45 / Власть
Поправки в Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области» приняла на заседании в среду, 19 июля, областная Дума

В частности, перечень приоритетных направлений инвестиционного развития дополнен сохранением объектов культурного наследия.

Кроме того, теперь в законе прописан порядок возобновления господдержки инвесторов. Такое решение должно принимать правительство области, если устранены причины, по которым господдержка была приостановлена (до сих пор имел место единственный такой случай).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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