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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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В Рязани открыт новый завод

17:47 / Экономика
Автор фото: Александр Королев | В Рязани открыт новый завод
Фото: Александр Королев.

Глава региона Николай Любимов принял участие в торжественном открытии завода по производству пластиковых водосточных систем корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» в Рязани. Вместе с операционным директором корпорации Игорем Брязгуновым Николай Викторович нажал символическую кнопку «пуск». За весомый вклад в реализацию инвестиционного проекта вручены награды слесарю-электрику по ремонту электрооборудования Петру Муратову, бригадиру-наладчику машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Андрею Старожилову и прессовщику изделий из пластмасс Жанне Кирюшкиной.

«Несмотря на сложные экономические условия, корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» в нашем регионе активно развивается и открывает новые, причем передовые в Российской Федерации, производства, – сказал, обращаясь к собравшимся, Николай Любимов. – Компания стремится использовать самые современные технологии, людей обучать новым навыкам. Очень радостно, что такая компания в нашем регионе есть, она пользуется и, безусловно, будет пользоваться государственной поддержкой. Надеемся, что на всей оставшейся территории, ранее принадлежавшей заводу ЗИЛ, в ближайшем будущем откроются подобные передовые производства. У «ТЕХНОНИКОЛЬ» есть главное для успеха – большой человеческий потенциал».

Операционный директор корпорации Игорь Брязгунов рассказал, что «ТЕХНОНИКОЛЬ» планирует реконструировать все ранее принадлежавшие заводу ЗИЛ производственные площадки на данной территории к 2023 году. Стоимость реализованного инвестпроекта – около 435 миллионов рублей.

«Сейчас не самое простое время для больших дел, мы реализуем подобные инвестиционные проекты стоимостью до полмиллиарда рублей, – добавил он. – Надеемся, что те программы инвестиционной поддержки, которые работают в области, позволят нам реанимировать часть проектов и заново построить заводы, приобрести оборудование и запустить производство».

По его словам, в комплексе с гибкой черепицей, которая поставляется корпорацией из Рязани в 40 стран мира, продукция нового предприятия пополнит экспортный портфель региона. Кроме того, на новом автоматизированном производстве создано 60 высокопроизводительных рабочих мест.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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