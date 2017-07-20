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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Рязанка снимала с горожан порчу вместе с украшениями

18:00 / Общество
Рязанка снимала с горожан порчу вместе с украшениями

24-летняя рязанка подозревается в том, что крала у прохожих ювелирные изделия под видом «снятия порчи». Изначально полицейские заметили, что девушка стала часто сбывать небольшие золотые украшения, сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Оперативники решили проверить, откуда у рязанки появляются ценности на продажу. В это время в полицию обратилась 51-летняя жительница Рязанской области, которая сообщила, что на Московском шоссе ее обокрала девушка. По словам пострадавшей, незнакомка забрала и не вернула ей золотой браслет и серебряное кольцо под предлогом «снятия порчи». Женщина описала внешность «целительницы», и рассказ совпал с данными стражей порядка. Злоумышленницу задержали.

Выяснилось, что девушка успела украсть немало драгоценностей. Она начинала разговор с прохожими на улицах, затем предлагала «снять порчу» и для этого просила какое-нибудь золотое украшение. Забрав ювелирное изделие, злоумышленница обещала вернуть его позже, но затем исчезала. Задержанная призналась в семи подобных «сеансах исцеления», но в полиции предполагают, что мошенничеств было больше. Злоумышленнице грозит до пяти лет заключения по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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