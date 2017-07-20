Рязанцы смогут стать волонтерами фестиваля «Битва на Воже» и поучаствовать в представлении

Организаторы регионального военно-исторического фестиваля приглашают всех желающих старше 18 лет стать волонтерами на празднике. Отмечается, что у добровольцев будет уникальная возможность принять участие в театрализованном представлении рядом с Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Авдотьей Рязаночкой. Каждый волонтер сможет примерить доспехи древних воинов и костюмы русичей XIV века, а также познакомиться ближе с историей Древней Руси и Ордынского ханства в лагере реконструкторов.

Фестиваль состоится 5 августа на территории села Глебово Городище Рыбновского района. Первая фестивальная репетиция для волонтеров пройдет 26 июля в 14.00 на стадионе ЦСК. Заявки на участие нужно направлять в группу ВКонтакте «Битва на Воже-2017. Набор волонтёров» или по телефону 777-161 с 9.00 до 18.00 (вторник - четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница), а также 89209595140. Подробнее о фестивале можно узнать на сайте.

Источник: портал «Музеи Рязанской области»