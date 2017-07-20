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Выпуск № 131 (5418)
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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Мятежный, неприрученный, могучий

00:01 / Общество
Так назывался вечер памяти Павла Васильева, который состоялся в Рязани, в библиотеке его имени

80 лет назад не стало замечательного русского поэта. 15 июля 1937 года Павлу Васильеву был вынесен смертный приговор, а на следующий день его расстреляли в Лефортове…

Вообще-то с тюрьмой Васильев был знаком не понаслышке. На Лубянке побывал еще в 1932 году. «За сочинение антисоветских песен», по доносу недоброжелателей. И в рязанской тюрьме – с ноября 1935-го по март 1936-го, обвиненный в хулиганстве и осужденный на срок полтора года. Хулиганство заключалось в том, что публично оскорбил ныне малоизвестного, а в ту пору именитого комсомольского поэта Джека Алтаузена, автора популярной среди революционно настроенной молодежи песни «Железняк-партизан»:

В степи под Херсоном высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом, заросшим бурьяном,
Матрос Железняк – партизан …

По свидетельству дочери Васильева – Натальи Павловны, в рязанской тюрьме, а точнее в Доме предварительного заключения, Павел написал три поэмы – «Принц Фома», «Женихи» и «Христолюбовские ситцы». Пытать Васильева, выбивать из него «нужные» показания будут в Лефортове, а здесь у него была возможность писать. К слову, из рязанского «заточения» жене Галине Анучиной он перешлет стихотворение, начинающееся строками:

В степях немятый снег дымится,
Но мне в метелях не пропасть.
Одену руку в рукавицу,
Горячую, как волчья пасть…

Стихотворение, наполненное аллегориями – своего рода шифровкой. А иначе быть не могло: письма эти прочитывались…

На вечере памяти о писателях «есенинского круга», в который входил Павел Васильев, рассказали дочь Наталья Павловна, литературовед Владимир Крылов, поэты Анатолий Тимонин и Ольга Сидорова. Гость из Москвы Николай Ледовских сообщил о создании в столице Васильевского общества, аналога рязанскому.

Был показан документальный фильм Светланы Пахомовой. Поэзия Павла Васильева вновь приблизилась к нам благодаря участию в фильме народного артиста РСФСР Юрия Назарова и певицы Людмилы Мальцевой, а также выступивших с анализом творческого наследия поэта литературного критика Сергея Куняева и воспоминаниями об отце Натальи Павловны. Стихи Васильева прочли актер Борис Дмитриев и поэт Валерий Самарин. Песни на васильевские стихи исполнил бард Нурислан Ибрагимов. О становлении Дома-музея поэта в Павлодаре рассказала его первый директор Лидия Бунеева.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 131 (5418) от 20 июля 2017 года
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