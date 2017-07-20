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Выпуск № 131 (5418)
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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

В шаге от пьедестала

В болгарском городе Пловдиве завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, борьбу за награды в котором вели почти 500 спортсменов, представляющих 36 стран. В составе сборной России выступали трое гребцов из специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Олег Гусев, Евгений Луканцов и паралимпиец Артем Воронков.

В байдарке-двойке Гусев вместе с Владиславом Блинцовым в предварительном заезде на 500 метров финишировал первым и напрямую вышел в финал, где занял четвертое место – бронзовым призерам они уступили 0,432 секунды. Не повезло Гусеву с напарниками Блинцовым, Артемом Казахметовым и Виталием Ершовым. Чтобы попасть в решающий заезд, этой байдарке-четверке на 500-метровой дистанции в полуфинале надо было войти в тройку сильнейших. Не получилось: российская команда уступила третьему месту 0,072 секунды. В шаге от пьедестала остановился и Артем Воронков, в байдарке-одиночке проигравшей третьему месту 0,144 секунды. Еще один рязанец – Евгений Луканцов в финале спринта в байдарке-одиночке финишировал девятым.

На «бронзовой» ступеньке

В Португалии завершилось женское первенство по баскетболу среди спортсменок до 20 лет. В 1/8 финала сборная России, в составе которой выступает рязанка Нина Глонти, разгромила команду Боснии и Герцеговины – 91:65. Во второй половине игры после 3 очков Нины Глонти преимущество россиянок впервые превысило «двадцатник» – 60:39. В дальнейшем наша дружина спокойно довела матч до победы. В четвертьфинале россиянки нанесли поражение сборной Бельгии – 56:49, в полуфинале уступили испанкам – 55:67.

В матче «за бронзу» сборная России встретилась с командой Франции и убедительно, со счетом 80:59, переиграла ее. В нашей дружине одной из лучших была Глонти – она набрала девять очков, выполнила шесть подборов, отдала две результативные передачи. Игроков и тренеров сборной России с завоеванной «бронзой» поздравил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 131 (5418) от 20 июля 2017 года
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