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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Не «пересохнет»?

00:01 / Общество
Команда кафе «Фонтан» надеется возродить проект на новом месте

Артисты и организаторы праздников в знаменитом джазовом кафе «Фонтан» объявили о закрытии заведения. «Мы открыли много талантов не только для себя. Старались поддерживать молодых музыкантов, начинающие творческие коллективы. Мы познакомились с потрясающими музыкантами со всего мира. Практически все они стали нашими хорошими друзьями», – говорится в прощальном послании «Фонтана» поклонникам и коллегам.

Кафе работало в Рязани 15 лет и имело выигрышное расположение: здание Муниципального культурного центра на площади Победы. Но заведение славилось не столько хорошей и доступной кухней (хотя и у нее были отдельные поклонники), а душевными концертами и творческими встречами. На сцене «Фонтана» играли и пели признанные звезды мирового джаза: Игорь Бутман, Билл Эванс, Алексей Архиповский, Валерий Пономарев, Майя Азусена и многие другие артисты. Отдельно нужно отметить многолетний совместный труд рязанского джазового коллектива Feelin’s: музыканты придавали новое звучание бессмертным строкам С. Есенина, а исполнял эти щемящие песни итальянский певец Борис Саволделли, любимец рязанской публики. К этому нужно прибавить концерты фолк-музыки и авторской песни, поэтические вечера (например, философско-юмористические программы шоумена Игоря Крысанова) и встречи начинающих талантов. Для молодых музыкантов и поэтов «Фонтан» проводил «Свободные микрофоны», давая шанс показать себя рязанской публике.

Как заверяют члены команды «Фонтана», сейчас идет работа над новым, схожим проектом. Остается надеяться, что все получится – и в Рязани не «пересохнет» уникальный источник нового и признанного во всем мире творчества.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 131 (5418) от 20 июля 2017 года
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