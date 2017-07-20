В традициях дворового добрососедства

В конкурсе на самый благоустроенный двор района победили восемь городских территорий

В преддверии Дня Рязани в Советском районе областного центра подвели итоги конкурса на самую благоустроенную территорию «Самый чистый двор». Он стал первым этапом реализации проекта «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский район». Автором проекта выступили активисты территории общественного самоуправления «Речник».

По словам председателя ТОС «Речник» Нины Прохоровой, задача проекта – создать доверительный и комфортный климат как в отдельных дворах, так и в районе в целом, привлечь как можно больше рязанцев к благоустройству территорий общего пользования, организовать совместный досуг соседей.

– Меняются времена, но добрые традиции остаются. Люди, живущие рядом, должны вместе переживать радости и горе, приходить на помощь друг другу в трудную минуту, рязанцы – это одна большая дружная семья. Мы все разного возраста, профессий и увлечений, но нас всех объединяет любовь к своему городу, улице, двору, дому. Глава региона Николай Любимов неоднократно подчеркивал важность развития территориальных общественных самоуправлений, призывал рязанцев предлагать свои варианты развития городских территорий. Мы подумали, что проект, который объединит жителей хотя бы одного микрорайона, будет способствовать тем целям, которые ставит перед нами руководитель области, – рассказала Нина Прохорова.

Конкурс «Самый чистый двор» длился с мая по июль этого года. Принять участие в нем могли все желающие. Критерии состязаний включали оценку общего уровня благоустройства двора и творческую составляющую в его оформлении. Комиссия выбрала 8 самых комфортных для проживания территорий, а победителем стал двор дома 19 корпус 1 на улице Быстрецкой.

Палисадники возле подъездов дома изобилуют великолепными цветами и больше похожи на оранжереи. Опытные садоводы увидят в них несколько сортов лилий, роз, астильбы, спиреи. Подросшие туи и можжевельники на аккуратно постриженном газоне двора формируют полноценные аллеи, между которыми расположены сделанные руками жильцов дома декоративные мостки, парковые скамейки, детские горки, домики, скульптуры. Как рассказал участник совета дома и общественный жилищный инспектор Владимир Чувалов, благоустраивать свой двор жильцы начали несколько лет назад.

– Всю эту красоту мы наводили поэтапно: высаживали деревья и кустарники, затем огородили двор, потихоньку формировали цветники. Декоративные скульптуры сделаны руками жителей по технологии папье-маше. Скамейки и многое из детского оборудования – мое творчество. Все выполнено из подручных материалов, – делится секретами Владимир Чувалов.

По словам жилищного инспектора, за цветниками ухаживают все жильцы, по собственной инициативе поддерживают во дворе высокий уровень благоустройства в течение всего года. Любоваться порядком и ландшафтным дизайном на Быстрецкую приходят из соседних дворов и улиц.

– У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение тому, во что превратили обычный двор многоэтажного дома Владимир Чувалов и его помощники. В своем дворе мы шаг за шагом стараемся приблизиться, подтянуться к заданной планке благоустройства, – говорит недавний новосел близлежащего дома Ирина Николаева.

Во дворе дома 19 корпус 1 по улице Быстрецкой участники конкурса отпраздновали завершение состязаний: префектура района организовала выступление самодеятельных артистов, состоялась выставка-дегустация кулинарного мастерства конкурсантов, прошли мастер-классы по бисероплетению, вышивке и росписи тарелок.

Впереди в рамках проекта рязанцев ждут «Посиделки» – праздничные программы в других дворах префектуры, акция «В гости к вам со своими пирогами», фестиваль «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский район».

Организаторы планируют сделать проект ежегодным и интересным не только жителям Советского района.

Точки зрения

Николай Черваков,

директор общеобразовательной школы № 7:

– Значимость этого проекта подчеркивают слова главы региона Николая Любимова о том, что жители каждого двора должны быть не созерцателями, а непосредственными участниками преобразования городских территорий. Проект ценен своей воспитательной составляющей, так как дети видят неравнодушное и действенное отношение родителей к своему городу. Важно, что благодаря инициативе активистов ТОС «Речник» люди становятся ближе друг к другу.

Роза Ризатдинова,

депутат Рязанской городской Думы:

– Благодаря проекту и конкурсу «Самый чистый двор» город получил множество не просто чистых, но благоустроенных, цветущих дворов. Это пример для подражания жителям других районов областного центра. Конкурс позволил рязанцам проявить свои таланты, выступить в роли проектировщиков и ландшафтных дизайнеров, садовников, создателей уникальных предметов парковой мебели, садовой скульптуры. Таким образом горожане выразили неравнодушное отношение и любовь к областному центру.

Наталья Мельникова,

префект Советского района:

– Рязанцы всегда принимают активное участие в жизни района, проект «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский район» и конкурс «Самый чистый двор» – лишнее тому подтверждение. Инициативу ТОС «Речник» с удовольствием подхватили жители многих дворов и уже в мае в префектуру поступило огромное количество заявок об участии в конкурсе. Осмотр территорий конкурсной комиссии проходил в несколько этапов, определить победителей было очень сложно, так как каждый двор был благоустроен с душой, выдумкой, имел свою изюминку. В этом конкурсе рязанцы показали солидарность и выразили готовность быть активными преобразователями городского пространства.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– Развитие муниципальных образований, как городов, так и сельских населенных пунктов, через реализацию общественных инициатив имеет очень важное значение. В этом направлении надо активно двигаться, общаться с людьми. Это послужит делу дальнейшего укрепления взаимопонимания с обществом. Жители должны сами определять, что нужно сделать, а мы должны поддерживать эти начинания. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения – одно из главных условий формирования гражданского общества.