По следам Русской Америки

Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества завершила работу на Гавайях

По сообщениям пресс-службы Рязанского музея путешественников, завершена первая часть проекта «Эхо Русской Америки». Экспедиция организована региональным отделением Русского географического общества при поддержке группы компаний «Барс». Руководит работой исследователей председатель Рязанского отделения РГО, Герой России Михаил Малахов.

2017 год – это особый год для российской истории. Сто пятьдесят лет назад Россия продала свою крупнейшую колонию, Аляску, Соединенным Штатам.

В состав Русской Америки входили полуостров Аляска, Алеутские острова, а также север Калифорнии. Русская Америка оставила свой след даже на Гавайских островах.

Поход текущего года проходит по следам российских первопроходцев в местах, где осуществляла свою работу Российско-Американская компания.

Начало исследований – малоизвестная гавайская страница истории Русской Америки, связанная с попытками россиян утвердиться на Гавайских островах. За две недели рязанские путешественники постарались узнать, что из истории того времени сохранилось на островах по сей день. Знают ли современные жители Гавайев о том, что их территория едва не стала Россией?

Рязанские путешественники проделали водную часть похода на яхте, посетив ряд островов архипелага, в числе которых острова Большой, Мауи, Молокаи, Оуаху, Кауаи.

Используя исторические документы и описания, участники похода собрали богатый материал о пребывании представителей России на островах во времена Русской Америки. Все собранные материалы войдут в отчеты экспедиции о проделанной работе.

На сегодняшний день участники экспедиции находятся на территории Аляски, где готовятся к реализации второй части проекта.