Бумажный солдат

Наши российские учителя – люди поистине невероятные! Иногда мне даже кажется, что они сверхлюди. Говорю это без доли иронии и преувеличения. Требования к педагогам так стремительно растут и быстро меняются, что диву даешься, как наши учителя умудряются перестраиваться и поспевать за всем этим.

Понятно, что таковы веяния времени. Но все равно нагрузка на современного учителя просто колоссальная. Причем львиная доля этой нагрузки носит отчетно-статистический характер. Об этой учительской беде уже, что называется, говорено-переговорено, педагоги не устают поднимать данный вопрос на всех возможных уровнях. Даже Президент страны Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. На одном из заседаний Госсовета он предложил максимально сократить бумажную нагрузку на учителей. А министр образования Ольга Васильева вообще заявила, что у учителя должно быть всего три документа – рабочая программа, классный журнал и дневник. Хорошо, наверное, если бы так стало. Однако пока, как показывает жизнь, это вряд ли возможно. Отчетно-статистический маховик в российском образовании раскручен, и остановить его в один момент не получится.

Что же лично меня, человека с педагогическим образованием и определенным стажем работы в школе, заставило обо всем этом задуматься? Недавняя работа в составе большой экспертной группы по отбору кандидатов на звание лучшего учителя региона. По правде говоря, поразил тот огромнейший перечень отчетной документации, которую должен представить учитель, чтобы претендовать на него. Это целый том, серьезный аналитический труд, состоящий из сотни страниц с текстами, графиками, диаграммами, таблицами, копиями документов, фотографиями! За одно только составление подобного отчета лично я наградила бы каждого учителя, точнее – учительниц. Потому что в этом отборе участвовали только представительницы прекрасного пола, ибо психология мужчин такова, что для них заниматься столь кропотливым и долгим трудом смерти подобно.

Сам же перечень требований таков, что если педагогу все эти требования досконально соблюдать, то просто некогда будет жить – заниматься семьей, уделять внимание мужу и детям, путешествовать, отдыхать, в конце концов. Получается, если ты профессионал своего дела, то только этим делом и надо жить, больше особо ни на что не отвлекаясь. Сразу скажу, это только мое субъективное ощущение, но его разделяют многие педагоги, с кем приходится общаться как по работе, так и вне ее.

И потом – как можно оценить работу учителя исключительно по бумагам, даже если написано в них все убедительно и кем надо заверено печатью? Ведь как бы ни менялись подходы к обучению и воспитанию, какие ни внедрялись бы новации, но урок был и останется тем стержнем, на котором держится все школьное образование. И составить более или менее ясное представление об учителе можно, только посетив его урок, посмотрев, как он контактирует с учениками, какую атмосферу создает в классе. Именно поэтому, когда звучит модное утверждение о том, что современный учитель – это уже не «урокодатель», в ответ так и хочется спросить: «А кто он тогда? Статист? Отчетосоставитель? Бумажный солдат?»

Действительно, сегодня многие учителя жалуются на то, что из-за массы конторской работы порой катастрофически не хватает времени на общение с учениками и их родителями. Педагоги изнемогают от многократного переписывания программ, составления бесчисленных отчетов, заполнения одних и тех же анкет. У кого-то заканчивается терпение, и они уходят из профессии. Хочется надеяться, что пройдет время, и в этой борьбе с производством и воспроизводством новых и новых бумаг победит все-таки здравый смысл. Достойным преподавателем должен считаться тот, кто хорошо преподает, а не тот, кто успевает писать бесчисленные бумаги.