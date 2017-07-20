12:46 МСК
Четверг
20 / 07 / 2017
Выпуск № 131 (5418)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
131

Восемьдесят и восемьсот

00:01 / Событие
Рязанцам и жителям области, которые еще не определились с планами на ближайшие выходные, министерство культуры и туризма региона предложило обратить внимание на два ярких события
Автор фото: Димитрий Соколов | Восемьдесят и восемьсот
Фото автора.

Во субботу да в Исады

Прекрасная возможность побывать в селе с богатой историей и вместе с жителями отметить его 800-летие выпадает 22 июля, в субботу. В честь юбилея здесь состоится праздник «Исадские зори: от древности до современности». Именно в этом селе Спасского района в XVII веке находилась родовая усадьба рязанского воеводы Прокопия Петровича Ляпунова, предводителя первого народного ополчения, выступившего против польско-литовских интервентов. В Смутное время рязанский воевода сумел сплотить народ и дать отпор царю-самозванцу, коррумпированному боярству и врагам православной веры. Отряды первого ополчения 19 марта 1611 года достигли стен Москвы и остановили интервентов. Сын и внук Прокопия Петровича построили в Исадах изумительную белокаменную церковь Воскресения Христова в память об отце и его подвиге. Уже ради того, чтобы посмотреть на храм с шатровым крыльцом, стоит приехать в Исады. Но интересно будет в селе 22 июля и любителям развлечений. В 13 часов большая детская программа с показом спектакля начнется на стадионе Исадской средней школы. В 15 часов – торжественное открытие праздника. А вечер субботнего дня можно будет провести на Красной горке, полюбоваться с высокого яра видом на Оку, прочувствовать старину этих мест, где когда-то возвышался белый дом Ляпуновых и красный дом Ржевских. Жители села, подготовившие экскурсионные программы, расскажут о князе Григории Ржевском, создавшем в конце XVIII века балетный театр из крепостных актрис, выступавших на сценах Большого театра и Мариинки. Состоится торжественная закладка камня на месте будущего памятника Прокопию Ляпунову, проект мемориала обсуждается с общественностью. «Юбилей села послужит хорошим поводом продолжить здесь исторические, археологические изыскания, чтобы больше узнать о представителях славных фамилий рязанской земли и увековечить память о них», – сообщил на пресс-конференции министр культуры и туризма области Виталий Попов. О подготовке праздничных торжеств рассказал заместитель главы администрации Спасского района Виктор Епишкин. Он обратил внимание на то, что дорога от райцентра до Исад отремонтирована, и теперь добраться до села можно всего минут за пятнадцать.

Ну а как дойти до церкви Воскресения Христова? Конечно же, по улице Прокопия Ляпунова, мимо дома народного художника СССР Виктора Ивановича Иванова, прославившего крестьян села Исады на своих знаменитых полотнах.

Хоровод у реки Рановы

«Все лучшее в агротуризме будет представлено на фестивале «Рановское лето», – отметил на пресс-конференции Виталий Попов. Гостей праздника ждут 22 июля с 11 часов в поселке Добрая Воля Ряжского района, на берегу реки Рановы. Они смогут прогуляться по сельским подворьям, узнать о традициях населенных пунктов рязанской земли и отведать блюда по их рецептам. В разных селах свои кулинарные изыски, с ними туристов познакомят на ярмарке «Ряжские вкусы» и в ходе кулинарных мастерских.

Посостязаться в метании топора, стрельбе из лука и арбалета можно будет на площадке «Охотничьи забавы», а продемонстрировать силу духа – на полосе препятствий. Заправлять всем действом будут домовитые и голосистые ряжские бабы, они же проведут народное голосование по выбору лучшего подворья, блюда, концертного номера. А «хоровод традиций земли рязанской» в финале выстроится в цифру 80 – в честь юбилея Рязанской области. Ожидается, что «Рановское лето» соберет в два раза больше гостей, чем в прошлом году. Программу площадок фестиваля анонсировали начальник отдела культуры и туризма администрации Ряжского района Марина Елисеева и заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Симаков. С Ряжского автовокзала к месту проведения праздника будут ходить бесплатные автобусы в 11; 11.30 и 12 часов. Обратные рейсы в 16; 16.30 и 17 часов. Предусмотрены места для парковки личного автотранспорта.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 131 (5418) от 20 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Пути решения проблем выработаны
Об этом было заявлено в ходе встречи с руководителями «Почты России» в региональном правительстве
По материалам официального сайта Правительства области
Первый шаг
Николай Любимов официально зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Рязанской области
Ольга Драган
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Экономика
Добавка к экспорту
Экономика Рязани прирастает инвестициями
Юрий Евстифеев
Общество
Парламентское полугодие завершилось
Областная Дума подвела итоги весенней сессии
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Общество
Отдых без опасности
Региональный Роспотребнадзор отчитался о проверке летних детских лагерей
Людмила Иванова
Общество
Реальный сектор
В этом году выпускники рязанских школ выбирают колледжи и отдают предпочтение рабочим профессиям
Вячеслав Астафьев
Город и мы
В традициях дворового добрососедства
В конкурсе на самый благоустроенный двор района победили восемь городских территорий
Светлана Максимова
Наука
По следам Русской Америки
Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества завершила работу на Гавайях
Лада Петрова
Авторская колонка
Бумажный солдат
Людмила Иванова
Культура
Сергей Есенин стал нашим однополчанином
Бойцы зачитывались звучными стихами, открывали для себя неизведанный мир большой поэзии
Владимир Хомяков
Общество
Мятежный, неприрученный, могучий
Так назывался вечер памяти Павла Васильева, который состоялся в Рязани, в библиотеке его имени
Вячеслав Чирков
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
Не «пересохнет»?
Команда кафе «Фонтан» надеется возродить проект на новом месте
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы