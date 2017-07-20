Восемьдесят и восемьсот

Рязанцам и жителям области, которые еще не определились с планами на ближайшие выходные, министерство культуры и туризма региона предложило обратить внимание на два ярких события

Во субботу да в Исады

Прекрасная возможность побывать в селе с богатой историей и вместе с жителями отметить его 800-летие выпадает 22 июля, в субботу. В честь юбилея здесь состоится праздник «Исадские зори: от древности до современности». Именно в этом селе Спасского района в XVII веке находилась родовая усадьба рязанского воеводы Прокопия Петровича Ляпунова, предводителя первого народного ополчения, выступившего против польско-литовских интервентов. В Смутное время рязанский воевода сумел сплотить народ и дать отпор царю-самозванцу, коррумпированному боярству и врагам православной веры. Отряды первого ополчения 19 марта 1611 года достигли стен Москвы и остановили интервентов. Сын и внук Прокопия Петровича построили в Исадах изумительную белокаменную церковь Воскресения Христова в память об отце и его подвиге. Уже ради того, чтобы посмотреть на храм с шатровым крыльцом, стоит приехать в Исады. Но интересно будет в селе 22 июля и любителям развлечений. В 13 часов большая детская программа с показом спектакля начнется на стадионе Исадской средней школы. В 15 часов – торжественное открытие праздника. А вечер субботнего дня можно будет провести на Красной горке, полюбоваться с высокого яра видом на Оку, прочувствовать старину этих мест, где когда-то возвышался белый дом Ляпуновых и красный дом Ржевских. Жители села, подготовившие экскурсионные программы, расскажут о князе Григории Ржевском, создавшем в конце XVIII века балетный театр из крепостных актрис, выступавших на сценах Большого театра и Мариинки. Состоится торжественная закладка камня на месте будущего памятника Прокопию Ляпунову, проект мемориала обсуждается с общественностью. «Юбилей села послужит хорошим поводом продолжить здесь исторические, археологические изыскания, чтобы больше узнать о представителях славных фамилий рязанской земли и увековечить память о них», – сообщил на пресс-конференции министр культуры и туризма области Виталий Попов. О подготовке праздничных торжеств рассказал заместитель главы администрации Спасского района Виктор Епишкин. Он обратил внимание на то, что дорога от райцентра до Исад отремонтирована, и теперь добраться до села можно всего минут за пятнадцать.

Ну а как дойти до церкви Воскресения Христова? Конечно же, по улице Прокопия Ляпунова, мимо дома народного художника СССР Виктора Ивановича Иванова, прославившего крестьян села Исады на своих знаменитых полотнах.

Хоровод у реки Рановы

«Все лучшее в агротуризме будет представлено на фестивале «Рановское лето», – отметил на пресс-конференции Виталий Попов. Гостей праздника ждут 22 июля с 11 часов в поселке Добрая Воля Ряжского района, на берегу реки Рановы. Они смогут прогуляться по сельским подворьям, узнать о традициях населенных пунктов рязанской земли и отведать блюда по их рецептам. В разных селах свои кулинарные изыски, с ними туристов познакомят на ярмарке «Ряжские вкусы» и в ходе кулинарных мастерских.

Посостязаться в метании топора, стрельбе из лука и арбалета можно будет на площадке «Охотничьи забавы», а продемонстрировать силу духа – на полосе препятствий. Заправлять всем действом будут домовитые и голосистые ряжские бабы, они же проведут народное голосование по выбору лучшего подворья, блюда, концертного номера. А «хоровод традиций земли рязанской» в финале выстроится в цифру 80 – в честь юбилея Рязанской области. Ожидается, что «Рановское лето» соберет в два раза больше гостей, чем в прошлом году. Программу площадок фестиваля анонсировали начальник отдела культуры и туризма администрации Ряжского района Марина Елисеева и заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Симаков. С Ряжского автовокзала к месту проведения праздника будут ходить бесплатные автобусы в 11; 11.30 и 12 часов. Обратные рейсы в 16; 16.30 и 17 часов. Предусмотрены места для парковки личного автотранспорта.