Первый шаг

Николай Любимов официально зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Рязанской области

В рамках заседания избирательной комиссии Рязанской области был зарегистрирован первый кандидат на должность губернатора Рязанской области – временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов. Ему официально было вручено соответствующее удостоверение.

Напомним, что 16 июля Николай Любимов подал в комиссию комплект документов. Их проверка показала, что из 228 необходимых подписей все без исключения действительны, нарушений не выявлено.

Николай Любимов поблагодарил членов комиссии за работу и доверие, заверил, что предвыборная борьба с его стороны будет честной и открытой. «Избирательная кампания должна быть честной, поэтому не надо врать и выливать друг на друга грязь. Со своей стороны хотел бы заверить, у нас такой грязи и негатива в отношении других кандидатов не будет», – отметил он и подчеркнул, что хотелось бы, чтобы каждый из кандидатов не только предлагал, но и воплощал в жизнь конкретные, полезные для региона дела.