Отдых без опасности

Региональный Роспотребнадзор отчитался о проверке летних детских лагерей

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области проведены проверки в 316 оздоровительных учреждениях, в том числе в 163 лагерях в плановом порядке. Специалисты Роспотребнадзора проверяли качество питьевой воды, смотрели, как организовано питание детей. Также надзор осуществляется за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые принимали участие в организации питания, производстве и реализации пищевых продуктов в детские оздоровительные учреждения, организации питьевого режима, оказании услуг по перевозке организованных групп.

В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законодательства в 162 оздоровительных учреждениях. За выявленные нарушения в отношении ответственных лиц возбуждено 200 административных дел. Рассмотрено 144 административных дела, с наложением штрафов санкций на сумму 447 200 рублей. Основные нарушения, обнаруженные в ходе проверок, касались несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима в помещениях оздоровительных учреждений и содержания территорий лагерей. Вместе с тем, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, групповых случаев инфекционных заболеваний среди детей и персонала в лагерях во время нынешней летней кампании не регистрировалось. Контроль за летней оздоровительной кампанией продолжается.