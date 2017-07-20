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Выпуск № 131 (5418)
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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Отдых без опасности

00:01 / Общество
Региональный Роспотребнадзор отчитался о проверке летних детских лагерей

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области проведены проверки в 316 оздоровительных учреждениях, в том числе в 163 лагерях в плановом порядке. Специалисты Роспотребнадзора проверяли качество питьевой воды, смотрели, как организовано питание детей. Также надзор осуществляется за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые принимали участие в организации питания, производстве и реализации пищевых продуктов в детские оздоровительные учреждения, организации питьевого режима, оказании услуг по перевозке организованных групп.

В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законодательства в 162 оздоровительных учреждениях. За выявленные нарушения в отношении ответственных лиц возбуждено 200 административных дел. Рассмотрено 144 административных дела, с наложением штрафов санкций на сумму 447 200 рублей. Основные нарушения, обнаруженные в ходе проверок, касались несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима в помещениях оздоровительных учреждений и содержания территорий лагерей. Вместе с тем, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, групповых случаев инфекционных заболеваний среди детей и персонала в лагерях во время нынешней летней кампании не регистрировалось. Контроль за летней оздоровительной кампанией продолжается.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 131 (5418) от 20 июля 2017 года
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