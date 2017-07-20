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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Реальный сектор

00:01 / Общество
В этом году выпускники рязанских школ выбирают колледжи и отдают предпочтение рабочим профессиям
Мастер производственного обучения Алена Гасанова-Руцкая принимает документы от Татьяны Юдиной и ее сына Михаила.
На снимке: Мастер производственного обучения Алена Гасанова-Руцкая принимает документы от Татьяны Юдиной и ее сына Михаила.

В колледжах наблюдается небывалый наплыв абитуриентов. Почти везде – конкурсный отбор. В последние годы региональное правительство предприняло ряд мер, направленных на повышение эффективности профориентационной работы, укрепление деловых связей руководства учебных заведений и предприятий, популяризацию человека труда. Курс региональной власти на подготовку специалистов, востребованных реальным сектором экономики, постоянно совершенствуется. Каким он будет на предстоящий период?

Татьяна Юдина пришла в приемную комиссию Рязанского железнодорожного колледжа вместе с сыном Михаилом. Татьяна Викторовна считает, что мальчишки в юношеском возрасте нуждаются в родительских советах и психологической поддержке, особенно в таких вопросах, как выбор профессии.

– Я пока не определился окончательно, кем быть, – говорит Михаил. – Буду пытаться поступить в несколько колледжей, а там уже выберу, где учиться. В вуз я не хочу. Мне кажется, что вначале надо твердо встать на ноги, получить хорошую профессию, а уж потом можно и о высшем образовании подумать. Учиться никогда не поздно.

Хорошая профессия для абитуриента та, где, по его словам, платят высокую зарплату, есть возможность карьерного роста и повышения квалификации. А еще, где что-то делают своими руками. Один из вариантов для Михаила – работа на железной дороге, возможность стать помощником машиниста.

Рязанский железнодорожный колледж стоит особняком по отношению к своим собратьям. Здесь никогда не бывает проблем с набором абитуриентов. Железнодорожное хозяйство постоянно развивается и совершенствуется. У руководства колледжа и ЖД сложились крепкие деловые связи, направленные, прежде всего, на совместную подготовку специалистов. В колледже не бывает проблем с организацией производственной практики. Лучшие получают губернаторскую стипендию и стипендию профсоюза железнодорожников, в котором, кстати сказать, состоят все учащиеся колледжа. Колледж сделал шаг навстречу и тем, кто нуждается в особой поддержке.

– На базе нашего колледжа создан инклюзивный региональный центр, – говорит заместитель директора Ольга Подозерова. – В прошлом году у нас обучалось 23 человека, имеющих отклонения в состоянии здоровья. В этом году на специальность «Операционная деятельность в логистике» поступили уже два человека. Несмотря на свои проблемы, ребята не боятся осваивать непростые для них специальности. Все они после получения диплома трудоустраиваются.

Есть у Рязанского железнодорожного колледжа и агроотделение в селе Пощупово Рыбновского района, которое возглавляет Александр Дмитриевич Канунников (бывший начальник управления образования Рязанской области). Отделение готовит специалистов для аграрного сектора экономики, и туда тоже – очередь из абитуриентов.

Обучение в колледже бесплатное. Учебное заведение финансируется из регионального бюджета, и эта политика в дальнейшем будет продолжена. В целом система среднего профессионального образования сейчас требует повышенного внимания и более четкой ориентации на нужды реального сектора экономики.

– На предприятиях недостаточно квалифицированных специалистов среднего звена, – говорит глава рязанского региона Николай Любимов. – Мы работаем для того, чтобы обеспечить эту потребность, и намерены вкладывать больше средств, чем планировалось, в развитие среднего профобразования. Мы уже сейчас успешно привлекаем инвесторов, предприятия к работе по развитию профильного образования, это направление будем развивать и дальше.

Многие руководители предприятий уже поняли, что готовить специалистов собственными силами на своей производственной базе – малоэффективно. Это и затратно, и, главное, на предприятиях отсутствует такой важный ресурс, как опытные преподаватели. Поэтому работодатели, заинтересованные в качественно подготовленных специалистах, уже идут навстречу учебным заведениям, участвуя и в организации производственной практики, и в работе экзаменационной комиссии, и в проведении конкурсов профессионального мастерства, а региональные власти являются в этой цепочке эффективными посредниками.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 131 (5418) от 20 июля 2017 года
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