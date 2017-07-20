Добавка к экспорту

Экономика Рязани прирастает инвестициями

«Кровельная столица России» – такой статус Рязань приобрела в последние годы во многом благодаря новым производствам корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», большая часть которых введена в эксплуатацию на территории бывшего завода автоагрегатов. Вчера глава региона Николай Любимов принял участие в торжественном открытии здесь еще одного предприятия – по производству пластиковых водосточных систем.

По словам Николая Викторовича, объем инвестиций – а для реализации проекта потребовалось около 435 миллионов рублей – в наше непростое время значим. Ведь корпорация создала в Рязани 60 новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом реализация новых инвестпроектов корпорации в Рязани продолжится.

Как отметил операционный директор «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Брязгунов, в комплексе с гибкой черепицей, которая поставляется корпорацией из Рязани в 40 стран мира, продукция нового предприятия пополнит экспортный портфель региона. Он рассказал, что пластиковые водосточные системы «ТЕХНОНИКОЛЬ» предназначены для эффективного отвода с кровли дождевой и талой воды. На рязанском предприятии установлены производственные линии от мировых лидеров отрасли – австрийских и германских фирм. Важнейшая часть оборудования – пресс-формы – изготовлены по индивидуальному заказу. Все это обеспечит соответствующее высоким мировым стандартам качество продукции. Корпорация планирует реконструировать все ранее принадлежавшие Рязанскому заводу автоагрегатов производственные площадки к 2023 году, добавил Игорь Брязгунов.

Вместе с Игорем Брязгуновым Николай Викторович нажал символическую кнопку «пуск». Награды за весомый вклад в реализацию инвестиционного проекта вручены слесарю-электрику по ремонту электрооборудования Петру Муратову, бригадиру-наладчику машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Андрею Старожилову и прессовщику изделий из пластмасс Жанне Кирюшкиной.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава региона:

– Несмотря на сложные экономические условия, корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» в нашем регионе активно развивается и открывает новые, причем передовые в Российской Федерации, производства. Компания стремится использовать самые современные технологии, людей обучать новым навыкам. Очень радостно, что такая компания в нашем регионе есть, она пользуется и, безусловно, будет пользоваться государственной поддержкой. Надеемся, что на всей оставшейся территории, ранее принадлежавшей заводу ЗИЛ, в ближайшем будущем откроются подобные передовые производства. У «ТЕХНОНИКОЛЬ» есть главное для успеха – большой человеческий потенциал.

Игорь Брязгунов,

операционный директор корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

– Объем инвестиций в новый завод в Рязани – около 435 миллионов рублей. Сейчас не самое простое время для больших проектов. Поэтому мы реализуем инвестиционные проекты, подобные рязанскому, стоимостью до полмиллиарда рублей. Надеемся, что те программы государственной поддержки, которые работают в области, позволят нам реанимировать часть проектов и заново построить дополнительные заводы, приобрести оборудование и запустить производства.