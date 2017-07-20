12:46 МСК
Четверг
20 / 07 / 2017
Выпуск № 131 (5418)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
202

Добавка к экспорту

00:01 / Экономика
Экономика Рязани прирастает инвестициями
Автор фото: Александр Королев | Добавка к экспорту
Фото: Александр Королев.

«Кровельная столица России» – такой статус Рязань приобрела в последние годы во многом благодаря новым производствам корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», большая часть которых введена в эксплуатацию на территории бывшего завода автоагрегатов. Вчера глава региона Николай Любимов принял участие в торжественном открытии здесь еще одного предприятия – по производству пластиковых водосточных систем.

По словам Николая Викторовича, объем инвестиций – а для реализации проекта потребовалось около 435 миллионов рублей – в наше непростое время значим. Ведь корпорация создала в Рязани 60 новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом реализация новых инвестпроектов корпорации в Рязани продолжится.

Как отметил операционный директор «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Брязгунов, в комплексе с гибкой черепицей, которая поставляется корпорацией из Рязани в 40 стран мира, продукция нового предприятия пополнит экспортный портфель региона. Он рассказал, что пластиковые водосточные системы «ТЕХНОНИКОЛЬ» предназначены для эффективного отвода с кровли дождевой и талой воды. На рязанском предприятии установлены производственные линии от мировых лидеров отрасли – австрийских и германских фирм. Важнейшая часть оборудования – пресс-формы – изготовлены по индивидуальному заказу. Все это обеспечит соответствующее высоким мировым стандартам качество продукции. Корпорация планирует реконструировать все ранее принадлежавшие Рязанскому заводу автоагрегатов производственные площадки к 2023 году, добавил Игорь Брязгунов.

Вместе с Игорем Брязгуновым Николай Викторович нажал символическую кнопку «пуск». Награды за весомый вклад в реализацию инвестиционного проекта вручены слесарю-электрику по ремонту электрооборудования Петру Муратову, бригадиру-наладчику машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Андрею Старожилову и прессовщику изделий из пластмасс Жанне Кирюшкиной.

Прямая речь

Николай Любимов,
глава региона:

– Несмотря на сложные экономические условия, корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» в нашем регионе активно развивается и открывает новые, причем передовые в Российской Федерации, производства. Компания стремится использовать самые современные технологии, людей обучать новым навыкам. Очень радостно, что такая компания в нашем регионе есть, она пользуется и, безусловно, будет пользоваться государственной поддержкой. Надеемся, что на всей оставшейся территории, ранее принадлежавшей заводу ЗИЛ, в ближайшем будущем откроются подобные передовые производства. У «ТЕХНОНИКОЛЬ» есть главное для успеха – большой человеческий потенциал.

Игорь Брязгунов,
операционный директор корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

– Объем инвестиций в новый завод в Рязани – около 435 миллионов рублей. Сейчас не самое простое время для больших проектов. Поэтому мы реализуем инвестиционные проекты, подобные рязанскому, стоимостью до полмиллиарда рублей. Надеемся, что те программы государственной поддержки, которые работают в области, позволят нам реанимировать часть проектов и заново построить дополнительные заводы, приобрести оборудование и запустить производства.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 131 (5418) от 20 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани открыт новый завод

Аграрии Рязанской области заготовили 42 процента кормов от общего плана

В Алтайском крае началось строительство нового кожевенного завода известной в Рязани группы компаний

Парламентское полугодие завершилось
Областная Дума подвела итоги весенней сессии
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Пути решения проблем выработаны
Об этом было заявлено в ходе встречи с руководителями «Почты России» в региональном правительстве
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Восемьдесят и восемьсот
Рязанцам и жителям области, которые еще не определились с планами на ближайшие выходные, министерство культуры и туризма региона предложило обратить внимание на два ярких события
Димитрий Соколов
Общество
Первый шаг
Николай Любимов официально зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Рязанской области
Ольга Драган
Общество
Отдых без опасности
Региональный Роспотребнадзор отчитался о проверке летних детских лагерей
Людмила Иванова
Город и мы
В традициях дворового добрососедства
В конкурсе на самый благоустроенный двор района победили восемь городских территорий
Светлана Максимова
Наука
По следам Русской Америки
Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества завершила работу на Гавайях
Лада Петрова
Авторская колонка
Бумажный солдат
Людмила Иванова
Культура
Сергей Есенин стал нашим однополчанином
Бойцы зачитывались звучными стихами, открывали для себя неизведанный мир большой поэзии
Владимир Хомяков
Общество
Мятежный, неприрученный, могучий
Так назывался вечер памяти Павла Васильева, который состоялся в Рязани, в библиотеке его имени
Вячеслав Чирков
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
Не «пересохнет»?
Команда кафе «Фонтан» надеется возродить проект на новом месте
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы